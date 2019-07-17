Yunanistan'daki bir çocuğa umut oldu

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Hasan Yaşakurt, ilik nakli bekleyen bir çocuğa kök hücre bağışında bulunarak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.

Donör Hasan Yaşakurt, geçitimiz Salı günü hiç tanımadığı, Yunanistan’da bulunan bir çocuğa kök hücre bağışında bulunarak, çocuğa ve ailesine umut ışığı olmuştur.

Yaşakurt yaptığı bağış ile ilgili verdiği demeçte, kendisinin hiç tanımadığı bir çocuk ile uyum göstermesine ve donör olacağını ilk öğrendiği andan itibaren tamamen gönüllü olarak işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi. Yaşakurt “kök hücre naklinin kimseyi korkutmaması gerektiğini ve tek isteğinin, Yunanistan’da kanser tedavisi gören çocuğun biran önce sağlığına kavuşması olduğunu” da sözlerine eklemiştir.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp da yaptığı açıklamada, bu anlamlı bağışı için donör Hasan Yaşakurt’a sonsuz teşekkürlerini iletti. Özeralp, donörün mensubu olduğu Mağusa Tıp Mekezi’ne bu süreçte donöre sağladığı kolaylıklar ve vakfımıza her zaman verdiği desteklerden ötürü minnettar olduklarını vurgulayarak sözlerine son verdi.