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Yollardaki durum

Yollardaki durum

Polis, şiddetli yağış nedeniyle yol uyarısı yaptı

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12.14: Şiddetli yağış nedeniyle, Ercan - İskele Anayolu, Mağusa- Karpaz Anayolunun Ötüken kavşağı ile Kalecik virajları arası ve Mersinlik- Kaplıca Anayolu üzerinde görüş mesafesi azalmış ayrıca yer yer su birikintileri oluşmuştur. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

11.53: Polis, ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Mağusa - Lefkoşa Anayol’unun, Dörtyol kavşağı ile Güvercinlik kavşağı arasında kalan kısmında şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını duyurdu. Bu yolu kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları istendi.

 

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