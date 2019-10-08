'Yollar için 40 milyon TL kaynak yaratıldı'

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık olarak son bir kaç ay içerisinde, kara yollarımızın bakım, onarım, yapım, güvenlik ve geliştirme gibi çeşitli projeler için yaklaşık 40 milyon TL kaynak yaratıldığını açıkladı.

Amcaoğlu, 2019'da çeşitli mahalli projelere 18 milyon 128 bin 475 TL ve 69 kuruş harcandığını kaydederken; Lapta - Alsancak - Girne Yolu için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan gerekli yazışmaların ellerine ulaşmasıyla birlikte, 12 milyon TL civarında bir rakamın bu projeye aktarılacağını belirtti.

Amcaoğlu, son dönemlerde çeşitli bölgelerdeki yollar için ayrılan kalemlerin toplamının da 10 milyon 673 bin 208 TL olduğuna dikkat çekerken; bu miktarın kalemlerini de şöyle açıkladı:

Karpaz bölgesi 2 milyon 809 bin 228 TL; Oto korkuluklar 2 milyon 998 bin 623 TL; Hasapolat Yonca Kavşağı 2 milyon 456 bin 410 TL, Hamitköy - Gönyeli yolu 973 bin 144 TL; Fuar Kavşağı 541 bin 365 TL ve Doğancı T Kavşağı - Doğancı Çemberi 854 bin 434 TL.

Olgun Amcaoğlu, 2015 yılında benzer harcamaların TC kaynaklı projelerle birlikte toplamının 13 milyon, 2016'da yine TC kaynaklı yardımlarla birlikte 17 milyon, 2017'de 21,5 milyon, 2018'de ise 6,6 milyon TL dolayında olduğunu söyledi.