Yoldan fırlayan taş gözünü çıkarıyordu!

Lefkoşa- Yenişehir’de uzun süredir devam eden yol yapım çalışmaları bir yurttaşın kaza geçirmesine neden oldu. Süleyman Halilibrahim isimli genç, dün Yenişehir Işıkları üzerinde arabasıyla seyrederken yolun içerisindeki bir taş parçası dışarıdan fırlayarak, gözüne çarptı. Yüzüne çarpan taş sonucu gözünün altı yaralanan Halilibrahim, kazayı ucuz atlattı. Yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından paylaşan Süleyman Halilibrahim, bitmek bilmeyen yol çalışmalarına tepki göstererek, isyan etti.

“Ya gözüm kör olsaydı?”

Süleyman Halilibrahim’in sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

“Kimse bu yolları yapan aferin be !!! Yenişehir ışıklarında ne olduğu belirsiz yolda başıma gelen olay; , bitmek bilmeyen yol çalışmalarının düzensiz bir şekilde yapılmasından kaynaklı, seyir halindeyken camı açık olan aracımın içine yolun ortasındaki 100’lerce taş parçasından fırlayan bir taş hazır gözümü çıkarsın. Ya gözüm kör olsaydı? Bunu kim karşılayacaktı? Nereye mi giderdim? Araç Kayıt Dairesi’ne. Çünkü ayni model ayni motor gücü araçlardan farklı olarak benim aracım 5kg fazla yazıldı diye 4 yıl boyunca 250 TL kusur fazla ödediğimi fark ettim. 5 kg sanırım havadır yada benzindir. Bunun standardı yok mu? Fabrika kg yok mu? Gideyim dedim onu sorayım yolda başıma gelen…

Vergiyi neden ödüyoruz? İyi be cidden! Vergi öde her şeyi zamlı öde ve yolda giderken de camları kapatmak zorundayız taş fırlayabilir, malum her yer kazı çalışması…

Yetkilileri de fotoğrafa etiketleyin. Ayni olay sizin başınıza gelebilir. Paylasın, kendilerine bu olsa nasıl davranırlardı acaba?”