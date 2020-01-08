Yolcu uçağı düştü

Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

PS 752 sefer sayılı uçağın alev aldığı ve teknik sebeplerden ötürü düştüğü tahmin ediliyor.

İran devlet televizyonu uçakta en az 170 yolcu ve mürettebat bulunduğunu ve kurtulan olmadığını açıkladı.

İran resmi haber ajansı uçakta 167 yolcu ve 9 mürettebat bulunduğunu aktarırken, yarı resmi haber ajansı ISNA uçakta toplamda 170 kişi bulunduğunu duyurdu.

Tahran İmam Hümeyni Havalimanı Halka İlişkiler sorumlusu Ali Kashani uçağın Tahran'ın yaklaşık 60 km güneybatısındaki Parand yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Canlı hava trafiğini gösteren Flightradar24 sitesinde yerel saatle 5:15'te Kiev'e gitmek üzere kalkan uçağın, Parand yakınına kadar gidebilmiş olduğu görülüyor.

Sosyal medyada uçağın düşüş anına ait olduğu iddia edilen ancak doğrulanamayan görüntülerde, uçağın havada alev aldığı görülüyor.

İran Acil Yardım Servisi'nin başı Pirhüseyin Koulivand İran medyasına yaptığı açıklamada "Ne yazık ki yolcuların çoğu öldü. Aslında hiç kurtulan yok" açıklamasını yaptı.

İran Kızılayı Arama ve Kurtarma Çalışmaları müdürü Morteza Salimi de "Canlı birini bulmak mucize olurdu" diye konuştu.

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflarda uçağın enkazının paramparça olduğu görülüyor.