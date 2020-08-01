Yol temizlendi, yeniden trafiğe açıldı...
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda Honda ve Alpet arasındaki bölüm kayganlaşma nedeniyle bir süre trafik akışına kapatıldı...
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Yağ dökülmesine bağlı kayganlaşma nedeniyle trafiğe kapatılan Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nın bir bölümü, yola kum serilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Polis Basın Subaylığı, yolun 23.30 sıralarında açıldığını duyururken, bu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesini istedi.
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nın Honda trafik ışıkları ile Alpet trafik ışıkları arasındaki bölümünün Gönyeli gidiş istikameti, yağ dökülmesi yüzünden kapatılmıştı.
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Etiketler : yol, trafik, polis, kapalı yol, yağ dökülmesi
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