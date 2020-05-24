Kıbrıs'ta Tepebeşi (Yorgoz) büyük yangını ile başlayan iki toplum arasındaki işbirliği, yeniden tekrarlandı. Tepebaşı köyünün Limitya mevkiinde bugün alevlerin bir kez daha yükselmesi ve rüzgarın da etkisiyle yangının büyümesi üzerine, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden yeniden "yangın söndürme uçağı" talep edildiği öğrenildi.

Bu işbirliği ve destek yanıtına yine olumlu yanıt verildiği, ancak, rüzgarın yön değiştirmesi ve yangının kontrol altına alınması ile uçuşun gerçekleşmediği açıklandı.

Kıbrıslı Rum hükümet sözcüsü, yangın sonrasında Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis arasında telefon görüşmesi olduğunu, yangın uçağı talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

Sözcü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, uçaklar havalanmak üzereyken, rüzgardaki değişiklik nedeniyle yangının kontrol altında olduğu bildirildi ve uçuş iptal edildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’de havadan yangın söndürme filosunda iki uçak ve iki helikopter yer alıyor; geçtiğimiz günlerde Tepebaşı - Kormacit - Kalkanlı arasındaki büyük orman yangınına Türkiye'den gelen üç helikopterle birlikte, güneyden gelen bir yangın söndürme uçağı ve helikopteri de müdahele etmişti. ( Yenidüzen | Kıbrıs Haber Ajansı )