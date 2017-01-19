

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Binali Yıldırım, “Kıbrıs'ta 60-70'li yıllardaki duruma dönülmemesi için Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlik konusu tartışma dışındadır. Yönetimin adil olması, topluluklarının haklarının teminat altına alınması, dörtlü özgürlüğün sağlanması. Bütünleşik Kıbrıs'tan bahsediyoruz. Bu anlaşma sağlandığı zaman Türkiye, Kıbrıs bakımından AB'ye girmiş gibi muamele görmeli" dedi.

Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, makam odasında basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Cenevre'de olduğu hatırlatılarak Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine Yıldırım, "İşin ekonomik boyutunda bir şey olursa farklılık nasıl giderilir, detayları olacak. Şu anda görüşmelerde birbirlerini yokluyorlar. Kim ne kadar isteyecek? Olgunlaşma olursa, görüşmeler daha üst düzeye taşınır. Sorun görmüyoruz, bizim görüşümüz çok net. Kıbrıs'ta 60-70'li yıllardaki duruma dönülmemesi için Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlik konusu tartışma dışındadır. Yönetimin adil olması, topluluklarının haklarının teminat altına alınması, dörtlü özgürlüğün sağlanması. Bütünleşik Kıbrıs'tan bahsediyoruz. Bu anlaşma sağlandığı zaman Türkiye, Kıbrıs bakımından AB'ye girmiş gibi muamele görmeli." diye konuştu.