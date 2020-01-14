Yeşilırmak açıklarında 34 mülteci tespit edildi

Polis basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün saat 16.00 sıralarında, Yeşilırmak’ın yaklaşık bir deniz mili açığında, bir tekne içerisinde yaşları 20 ile 40 arasında değişen 34 Suriye uyruklu erkek mülteci Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.