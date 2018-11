YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Haftanın her günü yemek yapıyorsanız, en çok zorlanacağınız konu hangi gün hangi yemeği yapacağınızdır. Üstelik yemek yapması kolay ama ne yemek yapacağınızı bulmak daha zorsa, üzülmeyin bu durumda asla yalnız değilsiniz. Bugün sizlere yemeksepeti.com'un içerik sitesi olan www.yemek.com 'dan bahsetmek istiyoruz.

Akşama Ne Pişirsem?

Bu soruyu her gün kendinize sorduğunuzu az çok tahmin eder gibiyiz. Üstelik her gün başka bir yemek yapmak, birbirinden farklı lezzetler ile sofranızı donatmak için oldukça geniş bir yemek tarifi arşivine ihtiyacınız var. Eski zamanlardan hatırladığımız büyük annelerimizden gelen bir tarif defteriniz varsa, işiniz biraz daha kolay. Peki, ya yoksa? İşte burada devreye Yemek.com giriyor. Birbirinden farklı tarifler ile hem günü kurtarıyor hem de, sizi akşam ne pişirsem derdinden kurtarıyor.

Yemek.com'da yemek tarifleri oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Yemek tarifleri kategorisini gezerek, hangi yemeği yapmak istediğinizi seçin ve önceden hazırlanmış olan tarifi birebir uygulayın. Bu arada söylemeden geçemeyeceğiz ki, tarifler arasında verilen ufak mutfak sırları sayesinde işiniz olduğundan çok daha kolaylaşacak ve bu tüyoları diğer yemeklerinizde de kolaylıkla uygulayabileceksiniz. Tariflere eklenen ekstra kalori hesaplamaları ile öğünlerin kalori bilgilerini, porsiyon bilgilerini de ayrıca öğrenmiş olacaksınız. Unutmayın ki, bir yemeğin kalorisini bilmek diyet yapan ve yediklerine dikkat edenler için son derece önemlidir.

Tarif Defteri Günü Kurtarır

Yukarıda bahsettiğimiz klasik tarif defterlerini unutabiliriz. Her an elimizin altında bulunan, gittiğimiz her yere bizimle gelen bir tarif defterimiz var. Yemek.com mobil uygulaması ile, tüm tarifler avucunuzun içinde olacak. Günlük girilen blog içeriklerini ise; mutlaka ama mutlaka takip edin. Sağlıklı yaşamdan, mutfak sırlarına kadar pek çok bilgiyi bu içeriklerden kolayca öğrenebilirsiniz. Yemek sözlüğü ile bilmediğiniz tüm ürünlerin anlamlarını, hakkında yazılan açıklama yazılarını okuyarak öğrenebilirsiniz. Örneğin; Maccihiato'nun nasıl ortaya çıktığını ya da fasulyenin saklama koşulları nelerdir gibi konuları, yine sözlük kısmını karıştırarak kolayca öğrenebilirsiniz.

Özellikle anne ve çocuk bölümü bizim favori bölümümüz. Her türlü beslenme bilgisini, bebeklere özel yemek tariflerini, sağlık makalelerini buradan kolaylıkla okuyarak bilgi edinirken ufaklıklar için son derece sağlıklı ve lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Eğer siz de merak ettiyseniz, Yemek.com 'un mobil uygulamalarına göz atabilirsiniz. Android için Google Play Store'dan, iOS model telefonunuza uygun olan uygulamalar için Apple Store'dan uygulamayı yükleyerek Yemek.com dünyasına adım atabilirsiniz. Her an elinizin altında olan bu yemek ve sağlık rehberini kullanmaya başladıkça, leziz ve pratik yemek tariflerinden vazgeçemeyeceksiniz.