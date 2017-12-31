YDÜ Stüdyo Fotoğrafları Sergisi açılıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Meslek Yüksek Okulu ile stüdyo fotoğrafçılığı öğrencilerinin karma fotoğraf sergisi 2 Ocak 2018 tarihinde açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, öğrencilerin profesyonel stüdyo ortamında öğrendikleri ışık ve kompozisyon bilgilerini “Balon” konsepti çerçevesinde şekillendirdikleri çalışmalar 55 fotoğraftan oluştuğu belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel yaptığı açıklamada, sergide, Asam Yaban, Faize Devecioğlu, Gülcem Gündağ, Hamit Karasu, İzlem Benan, Mert Gürtaç, Niyazi Yorgancıoğlu, Onur Oktar, Salih Dağlı, Salih Sabri, Umut Borucuoğlulları ve Zeynep Alkan’ın eserlerinin yer aldığını vurguladı.

Açıklamada, İletişim Fakültesi Fotograf Stüdyolarının bulunduğu katta yer alacak sergi 31 Ocak 2018 tarihine kadar fotoğrafseverlerin beğenisine açık olacak denildi.