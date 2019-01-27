YDÜ, fark yaptı: 83-54

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversites (YDÜ) ile Soyerspor karşı karşıya geldi. Lefkoşa NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı YDÜ, 83-54 kazanarak galibiyeti elde eden taraf oldu. Karşılaşmada YDÜ’lü James Palmer 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Palmer’i Soyersporlu Abasie Glorie 24 sayıyla izledi. Bu oyuncuları 20 sayı üreten Halil Kutruza izledi.