YDK Coğrafya Kulübü, YDÜ’de sergiye katıldı

Yakın Doğu koleji Coğrafya Kulübü, harita çalışmaları, gezi çalışmaları, belgesel çekimi ve materyal oluşturma gibi birçok etkinlik gerçekleştirmenin yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi Coğrafya Bölümünün gerçekleştirdiği etkinliklere de katılarak daha kapsamlı çalışmaları görme imkanı buluyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Bu bağlamda Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü öğrencileri, sorumlu öğretmenleriyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü’nün coğrafya dersleri kapsamında yapmış oldukları materyal çalışmaları sergisini gezdikleri belirtildi..

Açılışını, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ile Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Şeniz Şensoy’un YDÜ Eğitim Sarayı’nda gerçekleştirdiği sergide öğrenciler, bölümlerin yaptıkları Kıbrıs’ın tarım alanlarını gösteren haritalar, Atatürk Boğazı, toprak horizonu, yanardağ, karstik şekiller, yatay yapılı saha, Türkiye bölgesel haritası, mezken çeşitleri, akarsu jeomorfolojisi ve yenilebilir enerji kaynakları gibi çalışmaları inceleyerek akademisyenlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.