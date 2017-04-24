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YDK Coğrafya Kulübü, YDÜ’de sergiye katıldı

YDK Coğrafya Kulübü, YDÜ’de sergiye katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Coğrafya Bölümünün gerçekleştirdiği etkinliklere de katılarak daha kapsamlı çalışmaları görme imkanı buluyor.

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Yakın Doğu koleji Coğrafya Kulübü,  harita çalışmaları, gezi çalışmaları, belgesel çekimi ve materyal oluşturma gibi birçok etkinlik gerçekleştirmenin yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi Coğrafya Bölümünün gerçekleştirdiği etkinliklere de katılarak daha kapsamlı çalışmaları görme imkanı buluyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Bu bağlamda Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü öğrencileri, sorumlu öğretmenleriyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Coğrafya Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü’nün coğrafya dersleri kapsamında yapmış oldukları materyal çalışmaları sergisini gezdikleri belirtildi..

Açılışını, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ile Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Bölüm Başkanı  Yard. Doç. Dr. Şeniz Şensoy’un YDÜ Eğitim Sarayı’nda gerçekleştirdiği sergide öğrenciler, bölümlerin yaptıkları Kıbrıs’ın tarım alanlarını gösteren haritalar, Atatürk Boğazı, toprak  horizonu, yanardağ, karstik şekiller, yatay yapılı saha, Türkiye bölgesel haritası, mezken çeşitleri, akarsu jeomorfolojisi ve yenilebilir enerji kaynakları gibi  çalışmaları inceleyerek akademisyenlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

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