CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, planlı bir şekilde uygulanacak, çok daha fazla sayıda test yapılmasına işaret etti. Erhürman sosyal medya hesabında açıklama yaparak, İskele’de görülen Coronavirüs vakasında kaynağın belirlenmemiş olmasının, gerçek sayının çok daha farklı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Erhürman’ın açıklaması şu yönde:

“Dün güneyde tespit edilen 33 vakadan 30’unun “rastgele” (temaslı olduğu tespit edilmemiş kişilere yapılan) testler sonucunda ortaya çıkmış olması ve İskele’den aldığımız henüz kaynağı tam olarak belirlenememiş 2 vaka haberi bir gerçeği açık biçimde bir kez daha gösteriyor. Halihazırda çalışmakta olan insanlarımız başta olmak üzere, planlı bir şekilde yaygın teste ihtiyacımız var. Bugüne kadar tespit edilen vaka ve dolayısıyla temaslı sayısının gerçek sayıyı ne kadar gösterdiğini saptamamız başka türlü mümkün değil. Diğer koşullar yanında bu koşul da gerçekleşmezse, “yeniden açılma” ile ilgili sağlıklı karar üretilemeyecek…”