“Yatırım yapmada kimsenin endişesi olmasın”

Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ev sahipliğinde düzenlenen III. KKTC Kobi Zirvesi başladı.

YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, ülkede; ambargo tanımayan, uluslararası piyasada var olabilmek için geliştirmesi gereken sektörün; "bilişim ve inovasyon" olduğunu vurguladı.

Sertoğlu, KOBİ zirvesi açılış konuşmasını yaptı.

YAGA'nın 2008'den günümüze tarihçesini anlatan Sertoğlu, her zirvede çıkan raporların, bilişim ve inovasyonu işaret ettiğini dile getirdi.

Sertoğlu, kamu ve özel sektörün bilişim sektörünü ele aldığını fakat var olan yasalarla bu sektörde başarıya ulaşılamayacağını kaydetti.

Sunumunda bilişim ve inovasyona, bu yöndeki girişimlere önem verilmesi durumunda ülkenin gelişmesine katkı konacağına inanç belirten Sertoğlu, zirvenin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.



Bulut:“KOBİ’lerin desteklenmesi, ekonomik büyümesi için gerekli”

Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut, III. Kobi Zirvesi’nde bulunmaktan gurur onur duyduğunu ifade ederek, dernek olarak ülkeyi ziyaretlerinde burada ne gibi işler yapılabileceğini araştırırken YAGA ile tanıştığını kaydetti.

Bilişimin turizm ve eğitimden sonra geliştirilmesi gereken önemli bir sektör olduğunu ifade eden Bulut, bu konuda dün bir iş birliği anlaşması imzaladıklarını söyledi.

KOBİ’lerin desteklenmesinin ekonomilerin büyümesi için gerekli olduğunu ifade eden Bulut, dünyada rekabet olduğunu bu yüzden herkesin güçlerini birleştirerek gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Bulut, derneğin iş kadılarını genç girişimcilerin işlerini kurmaları, büyütmeleri için verdikleri destekleri anlatarak, TİKAD hakkında bilgiler aktardı.

Hazır: “Zirve olumlu ve yararlı”

HABİTAT Başkanı Sezai Hazır da, zirve için geldikleri ülkeyi daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade ederek, zirvenin çok olumlu ve yararlı olduğunu kaydetti.

HABİTAT hakkında konuklara bilgi veren Hazır, Türkiye’deki çalışmaları anlattı, sivil toplum örgütlerinin uluslararası alana açılması, ortaklıklarını geliştirmesi için destek verdiklerini, kamunun da bu alanda gelişmesine destek olduklarını söyledi.

Hazır, girişimciliklerin hayat bulması için de destek verdiklerini, kadın ve genç girişimcileri desteklediklerini, “ben değil biz olmak” için çalıştıklarını, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine çok önemli katkılar koyduklarını anlattı.

Her krizin bir fırsat olarak değerlendirilebileceğine vurgu yapan Hazır, KKTC’nin bilişimde çok şanslı olduğunu, 100 bin üzerinde öğrencinin bulunduğu KKTC’de büyük bir fırsat bulunduğunu söyledi, bu yüzden girişimcilerin Türkiye ile uluslararası alandaki bağının geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Sabuncu: “KOBİ’lerin ve KOBİ’lere destek verilmesi geliştirilmeli”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu ve İnovasyon Komite Üyesi Orhan Sabuncu, Türkiye ihracatının büyük bir kısmının, yüzde 59 oranıyla KOBİ’ler tarafından yapıldığına işaret ederek, KOBİ’lerin ve KOBİ’lere destek verilmesinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Sabuncu, Türkiye’de KOBİ alanında yapılan çalışmaları anlatarak, inovasyona verdikleri önemi vurguladı, inovasyon olmadan gelişim ve değişim olamayacağını kaydetti.

Girişimciliğin desteklenmesinin, inovasyona önem verilmesinin ülke ekonomisinin gelişmesine de katkı olduğunu ifade eden Sabuncu, TİM’in çalışmalarını anlattı.

Uzkurt: “KKTC için ekonomik istikrarın temel unsuru kobiler”

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, zirveden KKTC’nin önemli çıktıları olacağına inanç belirterek, Türkiye ve KKTC için ekonomik istikrarın temel unsurunun kobiler olduğunu kaydetti.

Kobiler ve girişimcilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki önemini arttırmak için çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Uzkurt, TC ve KKTC’nin ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi gibi bir çok faaliyet yürüttüklerini anlattı.

İnovasyon ve bilişimin önemine de dikkat çeken Uzkurt, Türkiye’deki çalışmaları aktardı.

Lokmanoğlu: “Bilişimcilik ekosistemi geliştirilmesine katkı sağlanmalı”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi M. Cihat Lokmanoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkçıoğlu’nun selamlarını iletti.

Türkiye iş dünyası olarak Kıbrıslı Türklerin ekonomik olarak güçlenebilmesi ve karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması için çalıştıklarını anlatan Lokmanoğlu, ülkenin geleceğinin inovasyon ve bilişimle gelişeceğine inanç belirtti.

Türkiye’de inovasyon ve bilişim alanında yapılan çalışmalara değinen Lokmanoğlu, bilişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlanması gerektiğini vurguladı ve bu konuda önerilerde bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy: "Bilişim adası hedefi canlandırılacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, " ülkeyi bir Bilişim Adasına dönüştürme hedefini bu dönem canlandıracağız ve hayata geçireceğiz dedi,

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yeni dönemde "Bilişim Adası" hedefini canlandıracaklarını ve hayata geçireceklerini söyledi.

Taçoy, III. KKTC Kobi Zirvesi’nde İnovasyon ve Bilişim konusunda konuşma yaptı.

Taçoy, İnovasyon ve bilişimin hem bakanlık için hem de kişisel olarak kendisi için büyük önem arz ettiğini belirterek, şöyle devam etti.

"Daha önceki bakanlık dönemlerimde adada bir ilk gerçekleştirerek KKTC’yi nasıl bilişim adası haline getirebiliriz diye çok geniş katılımlı bir organizasyon ile çalıştaylar düzenledik. Bu çalışmalar sonucunda ortaya konulan ülkeyi bir Bilişim Adasına dönüştürme hedefini bu dönem canlandıracağız ve hayata geçireceğiz.

Yeni Bakanlığım döneminde YAGA-KOBİGEM gibi yetkin bir ekiple açtığımız bu yolda birlikte yürüyeceğimizi bilmek beni daha da heyecanlandırıyor.

Bilişim ve inovatif girişimciliğin gelişmesinde üniversiteler ile özel sektör iş birliğinin geliştirilmesi öncelikli hedeflerimizden biridir. Bu buluşmayı sağlayıp uyumlu bir sinerji oluşturacağız."

Taçoy, Hedefleri arasında bir yandan öğrencilerin kendi kapasitelerini artırabilmesi için yapılacak çalışmalar varken, bir yandan da öğrencilerin daha farklı imkânlardan yararlanacağı araştırma, geliştirmenin daha ileriye taşınabileceği imkânları üniversitelere sağlamak istediklerini kaydetti.

Taçoy, buna ek olarak, Teknoparkları daha da gelişmiş konuma getirerek onların verecekleri hizmetleri kolaylaştıracaklarını belirterek, bu alandaki mevzuat çalışmaları; AR-GE ve Tasarım Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasalarının yeniden düzenlendiğini söyledi.

Bu yasalar ile ilgili komite çalışmalarında bizzat bulunmuş biri olarak, dün ve bu gün yapılan çalışmalar rehberliğinde, çıkacak yol haritasında bu yasaları tekrardan revize etmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Taçoy, şöyle devam etti:

"Dün, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen program ve projeleri geliştiren ve bu konuda pek çok başarıya imza atan KOSGEB, TOBB, TİM, HABİTAT ve TİKAD gibi kurumların çok değerli temsilcileri ile ülkemizin iş insanlarının, sivil toplum, üniversite ve kamudan gelen temsilcilerin katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Önceki gün yapılan çalıştayın sonuçları bize önümüzdeki dönem istediğimiz noktaya ulaşmamız için rehberlik yapacaktır. Türkiye’den ve ülkemizden paydaşlarının desteği ile gerçekleşmesi çalışmaya ayrı bir önem katmış ve bizi çok mutlu etmiştir.

Bu gün ise, bu alanda yaptıkları ile kendini ispatlamış çok değerli katılımcıların yer alacağı paneller ile KKTC’de Bilişim ve İnovatif Girişimciliğin stratejik yol haritasını çıkarmak için emek verilecektir.

İki gündür devam eden çalışmalar bir başlangıçtır, burada görev alanların sorumlulukları sona ermemiştir.

Belirlenen hedeflere adım adım emek vererek ulaşacağız. Gerekli adımların atılabilmesi için tüm paydaşların aktif katılımına ihtiyaç vardır."

Ekonomi Bakanı Taçoy, Hedeflerinin net olduğunu da belirterek, hedeflerini şöyle açıkladı:

"İnovatif Bilişim Girişimcilerinin kaynaklara ve pazarlara erişimi kolaylaştırılacak. Girişimcilerinin Yetkinliklerini geliştirecek eğitim altyapısı oluşturacak.

İnovatif Bilişim Girişimciliğinin gelişiminde özel sektör katılımı sağlanacak.

Kamunun, bu alanda etkin bir şekilde katkı koyması sağlanacak.

Gerekli altyapı yatırımları yapılacak. Bilişim ve inovatif girişimciliğin gelişmesinde Üniversite – Sanayi iş birliği oluşturulacak."

Taçoy, bu başlıklar altında Türkiye’nin gücünü arkalarında görmenin kendisini daha da mutlu ettiğini, umutlandırdığını ve gururlandırdığını söyledi.

Taçoy konuşmasını şöyle tamamladı:

"KOSGEB, TOBB, TİM, HABİTAT ve TİKAD gibi kurumların başarıları ortadadır. Bu gün burada imzalanacak protokoller ile onların tecrübe ve desteğini alacak olmak bizim için çok önemlidir ve değerledir.

Hep birlikte KKTC’yi refah ve ekonomik kalkınmasını başarmış daha güzel bir ülke haline getireceğimize inancım tamdır. YAGA başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

CTP Genel Başkanı Erhürman: “TC ve KKTC’nin daha fazla alanda iş birliği yapmaya ihtiyacı var”

Erhürman, ülkenin hükümetlerin kısa ömürlü olmasıyla tanındığını, siyasi istikrarın sıkıntı olduğunun düşünülmesine rağmen, yatırım yapma konusunda kimsenin endişesi olmaması gerektiğini belirterek, “TC ve KKTC’nin her alanda birbirini daha fazla bilmeye ve daha fazla alanda iş birliği yapmaya ihtiyacı vardır” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kobi zirvesiyle çok güzel hedefler ortaya konulduğuna işaret ederek, özellikle ülkenin ekonomik anlamda gelişebilmesi için lokomotif sektör olarak adlandırılan turizm ve eğitim sektörlerinin yanına bilişim sektörünü ekleyebilmek için sağlıklı bir altyapı kurmak gerektiğini belirtti.

Bunun için çok çalışmak ve hızlı koşmak, ortaya bütünlüklü bir politika koymak gerektiğini ifade eden Atakan, bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara değinerek, işin teknolojik, altyapı ve gelişme durumu, özellikle telekomünikasyon alanında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ülkenin teknik altyapısını geliştirebilmek için 2019-2020 yıllarını kapsayan, çok kapsamlı bir değişim ve gelişim projesi hazırlandığına işaret eden Atakan, ülkenin teknik altyapısını geliştirecek söz konusu proje hakkında da bilgiler verdi.

Özellikle diğer kurumların döşediği fiber optik kabloların uhdelerine geçirilmesiyle bu konuda yaşanan sorunların önüne geçilebileceğini ifade eden Bakan Atakan, fiber optik altyapısının haritalanması konusunda da bir mevzuat çalışması yapıldığını, bu konuda kısa bir süre sonra ciddi bir atılım yapılacağını sözlerine ekledi.

Erhürman: “Yatırım yapmada kimsenin endişesi olmasın”

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da, ülkenin herkesin bildiği sınırlılıklarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, uluslararası alanda bir tanınmamışlık yaşandığını, bunun da ülkeyi ekonomik anlamda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Ülkenin elinde ciddi potansiyeller olduğunu, turizm ve yükseköğretim alanında önemli atılımlar yapıldığını vurgulayan Erhürman, turizm ve yükseköğretimin yanına bilişimin de nasıl eklenebileceğinin yıllardır konuşulduğunu anımsattı.

Ülkede uluslararası alanda ses getiren üniversiteler olduğunu, üniversitelerin önemli bir kısmının Türkiye’deki ve dünyadaki pek çok üniversite ile rekabet edebilecek durumda olduğunu anlatan Erhürman, bunun ülke için önemli bir avantaj olduğunu kaydetti.

Tufan Erhürman, ülkenin bilişim adası olması meselesinin uzun zamandır konuşulduğunu, bazı adımların atılması konusunda geç kalınmasına rağmen, mevzuat temeli oluşturulması konusunda bazı yasaların geçirildiğini anımsattı.

Erhürman, ülkenin hükümetlerin kısa ömürlü olmasıyla tanındığını, siyasi istikrarın sıkıntı olduğunun düşünülmesine rağmen, ülkeye yatırım yapma konusunda kimsenin endişesi olmaması gerektiğini, hükümet ve muhalefetin bu konuda tekvücut durumu olduğunu vurguladı.

“TC ve KKTC’nin her alanda birbirini daha fazla bilmeye ve daha fazla alanda iş birliği yapmaya ihtiyacı vardır” diyen Tufan Erhürman, Kıbrıs’ta bir siyasi mesele, Kıbrıs konusu olduğu algısı karşısında, KKTC’nin küçücük nüfusunda tek tek birçok başarı hikayesi bulunduğunu ve organizasyon yeteneğinin ortaya konularak, Kıbrıs Türk halkının ortak başarı hikayesi haline getirilebilmesinin önünün açılması gerektiğini, bunun için potansiyel ve inancın bulunduğunu sözlerine ekledi.

Başçeri: “10 bine yaklaşan işletmeye 1 milyar TL’nin üzerinde kredi”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise 3. zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’deki çalışmaların, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın “KKTC’deki yatırım ve iş yapma ortamındaki sorunları analitik yöntemle nasıl araştırırız” çalışmasıyla ortaya çıktığına değinerek, konu hakkındaki rapordan hatırlatmalarda bulundu.

Başçeri raporda, “KKTC’de geleneksel faaliyetlerin teşvik eden mevcut sistemin firmaların performanslarına dayalı yenilikçi faaliyetlerin ekonomi içindeki ağırlığını arttıran bir sistemle değiştirilmesi şarttır” gözlemi yanında, “KKTC’deki yatırım ve iş yapma ortamının 21. yüzyıl şartlarına getirilmesi durumunda girişimciliğin ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi yeni büyüme lokomotifleri ortaya çıkarabilecektir” tespiti bulunduğuna işaret etti.

Bu tespitlerden esinlenerek, 2010’lu yılların başından itibaren TC’nin politikasının KKTC’ye aktarılan kaynağın azaltılmadan, niteliğinin bütçe açığına katkıdan, altyapı ve reel sektör harcamalarına kaydırılması olduğuna işaret eden Başçeri, 2011’den bu yana her yıl KKTC bakanlıklarının gözetiminde tarım, turizm, sanayi sektörlerinde kısmi hibe destek programlarının yürütüldüğünü ve yürütülmeye devam ettiğini aktardı.

Bu programlar kapsamında bankalar aracılığıyla 10 bine yaklaşan işletmeye 1 milyar TL’nin üzerinde kredi vermesinin sağlandığına işaret eden Başçeri, genç girişimcilerin yeni iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla 2016’da KKTC Genç Girişimcilik Projesi’nin ilkinin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Başçeri, 100’ün üzerinde girişimcinin projesinin desteklenerek, 12 milyona yakın kaynak aktarıldığını kaydetti.

Bu sene gerçekleştirilen zirvenin önemine de işaret eden Başçeri, raporda bulunan başka bir tespite dikkat çekti.

Başçeri, raporda “üniversitelerin varlığının eğitim kalitesini arttıracak adımların atılması durumunda bölge ülkelerdeki en parlak beyinleri çekebilmek için bir fırsat sunulması avantajdır” denildiğine dikkat çekerek, KKTC’nin nüfusuna oranla çok sayıda öğrencinin üniversite eğitimi için adada olduğunu vurguladı.

"KKTC çağ atlatılabilir"

Bu varlığın inovasyon ve bilişimde kullanılmasının önemini vurgulayan Başçeri, bu durumun KKTC’ye çağ atlattırabileceğini kaydetti.

Büyükelçi Başçeri, ülkede okuyan öğrencilerin, bölge ülkelerinin en akıllı beyinlerinin, bilişim ve inovasyon adasında bir şeyler yapabilmesi için, mezun olduktan sonra yabancı yatırımcı olarak addedilmeden, yerel insanlar olarak muamele görmesi gerektiğini düşüncesini dile getirdi.



Başbakan Tatar: “Siyasi istikrar yok ama devlet için çalışıyoruz”

Tatar, "Ülkede siyasi istikrar olmayabilir ama hepimiz ülkemiz devletimiz için çalışıyoruz halkın refahını geliştireceğiz bu gönül birliğini birlikteliği görünce daha da çok inanıyorum" diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, "Hepimiz, ülkemiz devletimiz için çalışıyoruz, halkımızın refahını yükselteceğiz. Buradaki gönül birliğini birlikteliği görünce buna daha da çok inanıyorum" dedi.

Tatar, bilişim ve inovasyon ile birlikte turizm eğitim tarım her alanda kendilerini geliştireceklerini, Su projesi gibi Kablo ile elektrik projesini de hayata geçireceklerini ve bilişim adası hedefini yakalamak için enerji maliyetlerini düşüreceklerini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Kobi zirvesinde yaptığı konuşmada, zirveye katılan emek veren herkese teşekkür etti.

Tatar, verimli bir toplantı olduğunu, burada YAGA Başkanı Sertoğlu ile Tufan Erhürman'a teşekkür ettiğini ifade ederek, " Ben bu programı hazır buldum, Erhürman'a teşekkür ederim. Ama biz hep birlikteyiz" dedi.

Tatar, "Ülkede siyasi istikrar olmayabilir ama hepimiz ülkemiz devletimiz için çalışıyoruz halkın refahını geliştireceğiz bu gönül birliğini birlikteliği görünce daha da çok inanıyorum" diye konuştu.

Tatar, ülkede kalkınma ve gelişme için kaynak, mevzuat, güvenli ortam, yatırımcılara güven vermenin, TC'nin desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Partisi UBP'nin devletin geliştirilmesine ve TC ile ilişkilere çok önem verdiğini, ancak yabancıların hep engel olduğunu, spora bile engel olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye'nin bütün sıkıntı ve sorunlara rağmen hep Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu kaydetti.

Tatar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliğinde Türk milletinin haklarını korumak ve KKTC'nin gelişmesini refahını ve sürdürülendir bir yapı oluşturmak için çalışacaklarını belirtti.

Bu topraklardaki varlıklarını ve devleti yüceltmek için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Tatar, TC ile birlikte yapılan çalışmaların kendilerine moral verdiğini, ülkede fert başına düşen milli geliri artıracaklarını söyledi.

Kıbrıs’ın dünyanın en güzel adalarından biri olduğunu belirten Tatar, bilişim inovasyon ile turizm eğitim tarım her alanda kendilerini geliştireceklerini, Su projesi gibi Kablo ile elektrik projesini de hayata geçireceklerini kaydetti.

Tatar, Bilişim adası hedefi ile enerji maliyetlerini düşürmek için de çalışacaklarını belirterek, Zirveye katkısı olan herkese teşekkür etti, "Başarı hepimizin başarısı olacak" dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay: “Eğitim alanında süratle önem verilmeli”

Meclis Başkanı Uluçay, ülkenin inovasyon ve bilişim alanında yeni ufuklara yol açabilmesi için eğitim alanında süratle adım atılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bilişim ve inovasyon zirvesi ile geleceğe çok daha cesaretli bakabildiklerini ifade ederek, bilişim ve inovasyonun ülkeyi çok daha güvenlikli limanlara taşıyacağını belirtti.

III. KKTC Kobi Zirvesi’nde konuşan Uluçay, zirvenin düzenlenmesinde emeği olan katkı koyan herkese teşekkür etti.

Uluçay, ülkenin inovasyon ve bilişim alanında yeni ufuklara yol açabilmesi için eğitim alanında süratle adım atılması gerektiğini söyledi.

İlkokuldan başlayarak eğitim alanına önem verilmesi, mevzuat altyapısının geliştirilmesi gerektiğini, burada da siyasete iş düştüğünü ifade eden Uluçay, ülkede siyasi istikrar yakalanmasının önem taşıdığını, kamu teşkilatlarında gerekli birimlerin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

E-devlet konusunda eksik adımların atılmasının da gerekliliğini ortaya koyan Uluçay, Kıbrıs'ta son dönemde doğal gaz konusunun ön planda olduğunu ancak geleceğe emin adımlarla yürünmesi için eğitim alanının daha önemli olduğunu işaret etti.

Uluçay, bu yüzden zirveden çıkacak sonuçların devlet politikası haline getirilmesi ve bilişim adası hedefine ulaşılmasının önemine dikkat çekti.

Özel sektörün hızlı gelişiminin kamuyu da tetiklediğini ve daha hızlı çalışmaya başladıklarını ifade eden Uluçay, KOBİ'lere de gerekli önemin verilmesinin ekonomiyi de kalkındıracağına inanç belirtti.

İşbirliği protokolü…

Konuşmaların ardından KOSGEB, HABİTAT, TİKAD ve TİM aralında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolün imzalanmasının ardından zirveye katkı koyanlara plaket verildi.

Protokolün imzalanmasının ardından açılış programı tamamlandı.. Zirve programı panellerle devam edecek..