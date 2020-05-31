Yatay geçiş KKTC üniversitelerini kapsamayacak

Milli Egitim ve Kultur Bakani Nazim Cavusoglu, YÖK'un aldigi yatay gecislerle ilgili kararinin KKTC'deki universiteleri kapsamayacagini acikladi.

Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

"YÖK Başkanı Sn. Yekta Saraç’la gerçekleştirdiğimiz görüşmeler bugün olumlu sonuçlanmıştır.YÖK’ün yurtdışında okuyan öğrencilerin Türkiye’ye “geçiş yapabileceğiyle” ile ilgili aldığı karar KKTC’yi kapsamayacak. KKTC’den geçişler “Yükseköğretim kurumları Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına Esaslarına İlişkin Yönetmenlik” hükümleri gereği gerçekleşebilecektir.

Bu kararın ülkemiz yükseköğrenimine hayırlısı olmasını temenni eder, sürece katkılarından dolayı Başbakanımız Sn. Ersin Tatar’a ve YÖK Başkanı Sn. Yekta Saraç’a teşekkürlerimi iletirim.

KKTC yükseköğretimini ileri taşımak için var gücümüzle çalışıp, yeni projelere imza atacağımızdan ve sorun çözücü yaklaşımlar sergileyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.Herkese sağlık ve çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim."