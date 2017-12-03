Yasak ava işlem!

Avcılık Federasyonu dün yaptığı rutin devriyesi sonucu, Mora ve Düzova arasındaki bölgede gördüğü ‘şüpheli’ durumu polise bildirdi, Demirhan polisi ‘kaçak av’ı tespit ederek yasal işlem başlattı.

Tarlada şüpheli şahıslar için Demirhan polisine bilgi verildiğini duyuran Avcılık Federasyonu, yapılan yoklamalarda bir adet vurulmuş ova tavşanı ve kurulu vaziyette av tüfeği tespit edildiğini, polisin de zanlı hakkında yasal işlem başlattığını kaydetti.

Avcılık Federasyonu, olaya hızlıca müdahale edip, koruma ekipleri ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışan Demirhan polisine de teşekkür etti.