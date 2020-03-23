Yasağa uymayan 24 kişi daha tutuklandı

Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 ķişinin ardından gün boyu devam eden kontroller sonucu 24 kişi daha tutuklandı.

Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve mazeretiz sokağa çıktığı tespit edilen toplam 42 kişi tutuklanıp aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.