Yasağa uymamanın bedeli 382 TL

Başbakan Yardımcısı,Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sokağa çıkma yasağına uymayanlara 382 TL para cezası kesileceğini duyurdu.

Özersay'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle: "Sokağa çıkma yasağına uymayanlara uygulanacak para cezası asgari ücretin %10’u kadar olacak, (382 TL)."