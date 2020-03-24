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Yasağa uymamanın bedeli 382 TL

Yasağa uymamanın bedeli 382 TL

Başbakan Yardımcısı,Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sokağa çıkma yasağına uymayanlara 382 TL para cezası kesileceğini duyurdu.

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Başbakan Yardımcısı,Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sokağa çıkma yasağına uymayanlara 382 TL para cezası kesileceğini duyurdu.

Özersay'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle: "Sokağa çıkma yasağına uymayanlara uygulanacak para cezası asgari ücretin %10’u kadar olacak, (382 TL)."

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