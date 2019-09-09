‘Yasa dışı sanal bahis’ zanlısına ek tutukluluk

Girne’de 29 Ağustos tarihinde Mali Şube polisinin başlattığı “yasa dışı sanat bahis” soruşturması kapsamında 5 Eylül tarihinde tutuklanan H.Y.G. aleyhindeki soruşturma devam ederken, zanlı ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Yahya Suiçmez zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini, “Kale Bet” sitesinin sorumlusu olduğunu tespit ettiklerini ayrıca kullanımında bulunan sahte plakalı lüks araç ile ilgili Girne Trafik Şubesi’nin soruşturma başlattığını kaydetti.

Suiçmez zanlının verdiği beyanda söz konusu aracı Girne’de 24 bin sterline aldığını iddia ettiğini belirtirken aracın gümrüğü ile ilgili ülkeye nasıl girdiği yönünde araştırma başlattıklarını belirtti. Olayla bağlantılı 8 kişinin tutuklandığını ifade eden polis çavuşu meselenin bir bütün olduğunu tüm zanlıların yarın yeniden mahkemeye çıkarılacağını ifade ederek 1 gün tutukluluk talep etti. Zanlı yakınları görüntü alınmaması için polisle kısa süreli tartıştı.