Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde yaşanan kurşunlama olayı ile ilgili tutuklanan E.Y, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş edip, Serkan Kısa’yı yaralayan E.Y’nin etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtti.

Aydın, yurtiçi ve yurtdışından uzmanlık raporlarının beklendiğini söyledi.

Aydın, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine bulgu yapıp, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.