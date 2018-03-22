Yardım için polise gitti, tutuklandı...

Mağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışma izni ile çalışan ancak daha sonra iş veren tarafından çalışma izni iptal edildiği için KKTC’de kaçak durumuna düşen Bangladeş uyruklu A.K, pasaportunun kayıp olmasından dolayı yardım alabilmek için polise gitti. Pasaportunun bulunması için polisten yardım isteyen Kalam, yapılan soruşturma neticesinde KKTC’de 3 aydır izinsiz ikamet ettiği ortaya çıkıcında tutuklandı. “KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçundan dolayı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı, 2 gün süreyle poliste tutuklu kalacak.

3 aydır kaçak...

Meselenin tahkikat memuru Kemal Onbaşı, zanlının Mağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışma izni ile çalıştığı sırada 20 Aralık 2017 tarihinde iş veren tarafından konu çalışma izninin iptal edildiğini belirtti. Zanlının, iş veren tarafından çalışma izninin iptal edilmesine rağmen 40 gün içerisinde KKTC’den çıkış yapması gerektiği halde çıkış yapmadığını belirten Onbaşı, zanlının KKTC’de izinsiz ikamet etmeye başladığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Onbaşı, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasınıı talep etti.

Zanlı: “Polise yardım almak için gittim...”

Mahkemede söz alan zanlı, pasaportunun kayıp olmasından dolayı polise yardım almak için gittiğini ancak tutuklandığını söyledi.

2 gün tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlının tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.