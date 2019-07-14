“Yardım etmek isterken, Barış’ın travması tetiklenmemeli”

Dila ŞİMŞEK

Kaplıca’da Cuma akşamı yaşanan aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği ve içlerinden sadece aile ferti 12 yaşındaki Barış Katırcı’nın kurtulduğu facia üzerine Klinik Psikoloğu Eşmen Tatlıcalı uyarılarda bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Tatlıcalı, bir çocuğun anne-babasını, ailesini kaybetmesinin yaşayabileceği en zor deneyimlerden biri olduğunu kaydetti. Tatlıcalı, “Çocuk şu anda, endişe, kaygı, üzüntü ve korkuyu bir anda yaşıyor. Ölümü kavrayabilecek yaşta olduğu için, uzun bir süre içine kapanma yaşayacaktır. Bunun beklenmedik bir kayıp olması, çocuğun da bizzat aynı tehlikeyi yaşayıp zor kurtulması ve kendisini kurtaran kişinin de tehlike atlatması, travmatik stres bozukluğuna sebep olacaktır” şeklinde konuştu.

“Herkes hassasiyet göstermeli”

Katırcı’nın hayata tutunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Tatlıcalı, bu sebeple ‘yas tutma’ sürecini yaşamasının sağlıklı olduğunu belirtti. Tatlıcalı, çocuğun çevresindeki herkesin çok dikkatli ve özenli göstermesinin önemine işaret ederken, dışarıdan insanların da aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti.

“Günü kurtarmalık söylemlere değil, kalıcı çözümlere ihtiyacı var”

Tatlıcalı, başta medya olmak üzere, sosyal medyada paylaşım yapan insanların da kullandıkları söyleme dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Tatlıcalı, “Bu çocuğun, şu anda olmasa bile, yaşı ilerlediğinde geriye dönük araştırma yapacağı göz önünde bulundurularak, çevresinden birisini konuşurken duyabileceği düşünerek hareket edilmesi gerekir. Sonuçta bir çocuk, anne babasını ve kardeşlerini kaybetti. Onun sahte vaatlere ihtiyacı yok. Bu pozisyondaki bir çocuğun, kalıcı çözümlere, güvenliğe ve tutarlılığa ihtiyacı var” dedi.

“Çocuğun ebeveynleri bile yokken, kimseden izin almadan, o orada can ve korku halinde, üzüntüdeyken fotoğrafının çekilip, sırf daha çok sempati kazanabilmek için paylaşılması kabul edilemez”

Tatlıcalı, Büyükkonuk Belediye Başkanı’nın çocuğun hastanedeki fotoğrafını yayımlamasını eleştirdi. Tatlıcalı, “Bu hiç etik değildir. Çocuğun ebeveynleri bile yokken, kimseden izin almadan, o orada can ve korku havlinde, üzüntüdeyken fotoğrafının çekilip, sırf daha çok sempati kazanabilmek için paylaşılması kabul edilemez. Çocuk, ziyaretlerle boğulmamalı, güvendiği ve tanıdığı insanlarla sakin yerlerde bulunmalıdır. Şimdi o, öfke nöbeti de yaşayabilir. Yardım etmek isterken daha kötü yapıyorlar” dedi. Tatlıcalı, bunun çocuk için çok uzun bir süreç olacağını ve insanlar ne kadar doğru davranırsa o kadar daha kolay bu travma ve şoku atlatabileceğini kaydetti.