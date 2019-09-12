“Yaralanmamamız bir mucizeydi”

Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, dün gece ailesi ile birlikte Acapulco Otel’de konaklayanlar arasında olduklarını ifade etti, yaşadıkları korku dolu anları aktardı.

Odalarında bulundukları sırada camların savrularak her yana savrulduğunu söyleyen Büyükoğlu, yaralanmamalarını mucize olarak nitelendirirken, Acapulco Otel yönetiminin de krizi iyi yönettiğini belirtti, teşekkür etti.

Büyüloğlu ailesinin patlama anında yaşadıkları korku ve panik, sosyal medyada paylaştıklara o anlara dair kısa videoya da yansıdı.

Büyükoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Akşam ailem ile birlikte Acapulco otelde konaklayanlardan biriydim. Odamızda bulunduğumuz sırada çok şiddetli bir patlama ile camlar kırıldı ve odanın her yanına savruldu. Yaralanmamamız bir mucize idi. Böyle bir olay karşısında otelde konaklayanların yaşadığı korku ve paniği hayal bile edemezsiniz. Tam da bu nokta da 2,500 kişinin başarılı bir şekilde güvenli bir bölgeye tahliye edilmesi otel yönetimi açısından önemli bir sınavdı. Güvenli bölgeye hızlı bir şekilde tahliye edilme işlemi can kayıplarını yaşanmasını önlemiştir. Yine konuklara güvenli bölgede verilen psikolojik ve lojistik destek ile kriz çok iyi yönetildi.

Bu krizi başarılı bir şekilde yöneten başta Acapulco Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner’e ve otel çalışanlarını canı gönülden kutlarım. Acapulco Hotel müşterilerine, Çatalköy halkına, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ve tüm halkımıza geçmiş olsun der bir daha bu tür olayların yaşanmaması için el birliğiyle çalışmamız gerektiğini vurgularım”.



Halkın Partisi Güzelyurt milletvekili Hasan Büyükoğlu ve ailesinin korku dolu anları...