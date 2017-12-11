“Yansıma” dan Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 9 bin 600 TL bağış
Toplam 60 fotoğrafın sergilendiği, fotoğrafların tanesi 100 TL'den satışa çıkarıldığı sergiden elde edilen 9 bin 600 TL’lik tüm gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlandı.
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Fotoğraf sanatçıları Duyal Tüzün ile Gökhan Gökberk’in karma fotoğraflarından oluşan “Yansıma” adlı fotoğraf sergisi, 20-29 Kasım 2017 tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de gerçekleşti.
Toplam 60 fotoğrafın sergilendiği, fotoğrafların tanesi 100 TL'den satışa çıkarıldığı sergiden elde edilen 9 bin 600 TL’lik tüm gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlandı.
Fotoğraf sanatçıları Duyal Tüzün ile Gökhan Gökberk, bağış sonrası duygularını dile getirerek; yapmış oldukları 9 bin 600 TL’lik bağıştan ve tedavi görmekte olan çocuklara bir umut ışığı olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler ve bu bağışın sağlanması için emek veren herkese teşekkür ettiler.
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Etiketler : Duyal Tüzün, Gökhan Gökberk, fotoğraf, Yansıma, Kemal Saraçoğlu Vakfı
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