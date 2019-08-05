Yangın Lefkoşa’yı elektriksiz bıraktı

Fehime ALASYA

Haspolat Bölgesi’nde öğle saatlerinde hurdalık arkasında başlayan arazi yangını, Haspolat trafo merkezini de etkiledi, Lefkoşa’yı besleyen 132kV yüksek gerilim hattı kesicisinin açılması nedeniyle yaşanan bazı teknik sıkıntılar, Lefkoşa bölgesini elektriksiz bıraktı.

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle Lefkoşa bölgesi elektriksiz kaldı. Kesintiye Haspolat bölgesinde başlayan ve hala devam eden arazi yangınının sebep olduğu ifade ediliyor.

Elektrik Kurumu’ndan alınan bilgide;

Çıkan yangının Haspolat trafo merkezi civarında olduğu, bundan dolayı Lefkoşa’yı besleyen 132kV yüksek gerilim hattı kesicisinin açıldığı ve tüm bunlardan kaynaklı doğan teknik sıkıntılar nedeniyle Lefkoşa bölgesinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Öğle saatlerinde Haspolat Bölgesi’nde hurdalık arkasında başlayan yangın ise hala devam ediyor. Sivil savunma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

12.30’dan itibaren Lefkoşa geneline elektrik verilemiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ‘Arızalı kesinti’ başlığıyla verilen bilgide orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle 12.30’dan itibaren Lefkoşa geneline elektrik verilemediği paylaşıldı.

Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldığı ifade edilirken, ne kadar zaman süreceğine dair bilgi verilmedi.

Girne de elektriksiz

Öte yandan Girne bölgesi için yapılına duyuruda ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 12:25’ten yaklaşık saat 15:00’a kadar, Alsancak Mulla Bağdaşlar bölgesi ve civarına elektrik verilmediği belirtildi.

Elektrik enerjisinin, çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

ARIZALI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

05 Ağustos 2019 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 12:25’ten yaklaşık saat 15:00’a kadar; Alsancak Mulla Bağdaşlar bölgesi ve civarına elektrik verilemiyor. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

05 Ağustos 2019 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 12:30’dan itibaren; Lefkoşa geneline elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.

FOTOĞRAFLAR DEVRİM DEMİR