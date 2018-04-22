Yangın korkuttu

Lefkoşa'da Surlariçi’nde dün akşam meydana gelen yangın korkulu saatler yaşattı. Ural Sokak üzerinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan boş bina içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu boş bina içerisinde bulunan atık malzemeler ve çöpler kül oldu.

Fotoğraf: Levent ÖZDAĞ