Demirhan'da Erülkü Süpermarket'e ait ambarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahele etmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

"Yangın tamamen söndürüldü"

Polis Basın Bülteni'ninden açıklama yapıldı

"Yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangın sonucu sebze ambarı içerisinde bulunan, patates, kabak, soğan vb sebzeler ile palastik kaza ve paletler yanarak zarar gördü. Yangın çıkış sebebi henüz tespit edilemedi. Soruşturma devam ediyor."

"Çıkan yangının nedeni bilinmiyor"

İtfaiye Müdürü Ahmet Özmenek, konuyla ilgili YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu.

"Erülkü Süpermarket sebze ambarında çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarından sonra yangının nerden kaynaklandığına bakacağız"

FOTOĞRAFLAR, GÖRÜNTÜ: DİDEM MENTEŞ