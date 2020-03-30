Yakın Doğu Hastanesi acil servis hizmetlerini ücretsiz yapacak

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil servis hizmetlerini ücretsiz vermeye başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hasantesi ana binasının pandemi hastanesi olarak görev yapmaya başlaması nedeni ile doğacak acil servis ihtiyacının YDÜ Hastanesi tarafından ücretsiz karşılanması kararı alındı denildi.

Açıklamada ayrıca, kanser ve diyabet hastaları ile hamilelere muayene ve rutin tetkikleri ücretsiz yapılmaya devam edilecek denildi