Yağışlar devam edecek
Yağışlı havanın Perşembe gününe kadar devam edecek.
A+A-
Yağışlı havanın Perşembe gününe kadar devam edecek.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarın, Çarşamba ve Perşembe yer yer sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesim ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günlerde Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yağış anında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bu haber toplam 90 defa okunmuştur
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, yağış
Önceki ve Sonraki Haberler