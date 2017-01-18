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Yağış geliyor

Yağış geliyor

Bölgede hava yarından itibaren yağmurlu olacak.

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Bölgede hava yarından itibaren yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25  Ocak dönemini kapsayan tahminlerine göre ülke belirtilen sürede  genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre hava yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu, cuma günü  parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, cumartesi günü   paçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi ve salı günleri az bulutlu, çarşamba günü ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde  15 - 18 derece dolaylarında olacak ve rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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