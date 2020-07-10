Yabancılara vize süresi 120 gün uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgınının devamı nedeniyle ülkeye turistik vizeyle gelen; 13 Mart 2020'den sonra vize süresi dolan ve ülkeyi terk edemeyen yabancılar içim vize Süresini 10 Ağustos 2020’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Buna göre, 13 Mart 2020 Ağustos 2020 tarihleri arasında vize süresi dolan yabancılar ceza ödemeyecek ve bu günlerde yetkili makamdan izin alacaklar.

Açıklama şöyle:

“Göçmenlik Department 'ten Vize Yönetmeliği İçişleri Bakanlığı'ndan önemli duyuru;

KKTC'ye turist vizesiyle gelen ve Covid-19 salgınının yayılmasını sınırlamak için alınan önlemler nedeniyle vize süresini 13 Mart 2020'den sonra dolduran Yabancılar için vize süresi doldu.

13 Mart 2020 Temmuz 2020 tarihleri arasında oturma izni ve vize (değişikliği) düzenlemesine göre 120 Bölüm 105 Maddesi kapsamında gerçekleştirilen 10 Haziran 20 Temmuz 11 tarihleri arasında 120 gün uzatıldı.

Yabancılar ve Göçmenlik.

Covid-19 salgınının devamı nedeniyle KKTC 'ye turistik vizeyle gelen ve 13 Mart 2020'den sonra vize süresi dolan ve ülkeyi terk edemeyen yabancılara; vize Süresi 10/08/2020'e kadar uzatıldı.

13 Mart 2020 Ağustos 2020 tarihleri arasında vize süresi dolan yabancılar ceza ödemeyecek ve bu günlerde yetkili makamdan izin alacaklar.”