Yabancılar Ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı komitede görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yasa tasarısının ülkede kayıt dışına düşen çalışanlarda rakamların yükselmesi ve kayıtsız işçi sayısının 8 bin 500 -9 bin kişi civarına çıkması üzerine hazırlandığını kaydetti.

Yasa tasarısının bu insanları ülkede düştükleri “yaşar ama yaşamaz” durumundan kurtaracağını, hiçbir haktan yararlanamayan bu insanların, istismar edildiğini, bu yüzden insanlık dramına dönüşen bu durumu kontrol altına, çalışanların kayıt altına alınabilmeleri için hazırladıklarını ifade eden Sucuoğlu, “Kayıt dışı işçileri kayıt altına almak için hazırlanan yasa tasarısı buna katkı sağlayacak. Ülkede üçüncü ülkeden gelen 14 bin 657 kayıtlı işçi var, Türkiye’den 33 bin 255 kayıtlı işçi var.” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, kanayan bir yaraya parmak basıldığından dolayı teşekkür ederek, yasa tasarısına ellerinden gelen katkıyı koyacaklarını söyledi.

Çalışanların kaçak duruma düşerek mağdur olduğunu ifade eden Arıklı, bu yüzden yasayı önemsediklerini kaydetti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, çalışma affı ile ilgili başlatılan yasa çalışmasına destek vereceklerini ifade ederek, işçilerin, kayıt dışı durumuna düşen çalışanların korunacağına işaret etti. Çeler, bakanlık dönemi yaptığı çalışmalar ve karşılaştığı işveren uygulamalarını anlatarak, bazı önerilerde bulundu.

Çeler, yasa çalışmasında çalışmalarını gerçekten iyi yapan işletmelerle işini yapmayan ve çalışanları mağdur eden şirketlerin ayrılması gerektiğine değindi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, önemli bir yasa tasarısını görüştüklerini, ülkede kanayan yara haline gelen sorunların çözümünü öngördüğünü ifade ederek, tasarının sağlıklı bir şekilde komitede görüşülmesinin önemine vurgu yaptı.

Özdenefe, kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınmasının çalışanların sağlıklı bir çalışma ortamında çalışması ve temel haklarının güvence altına alınması anlamına da geldiğini ifade ederek, yasa tasarısına ivedilik alınıp komitede detaylarıyla tartışılması için olumlu oy vereceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, yasa tasarısı ile ilgili mecliste bir konsensüs olduğunu gördüğünü ifade ederek, geçmiş hükümet döneminde başlatılan ve bugün devam ettirilen yasa tasarısı çalışmaları hakkında bilgi verdi, yasa tasarısı çalışması yaparken ülkede yaşayan çalışan herkesi önemsediklerini ifade etti.

Baybars, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ülke şartlarına uygun çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, anlaşmalara aykırı hareket etmediklerini kaydetti.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da söz alarak, yasa tasarısına ivedilik isteyen hükümetin salonda nisabı sağlayamamasını eleştirerek meclisi ciddiyete davet etti ve salondan çıktı. Hamzaoğulları daha sonra tekrar salona döndü.

CTP Milletvekili Asım Akansoy da yerinden hükümet üyesi milletvekillerine “Arkadaşlar lütfen toparlanın, bizi zorda bırakmayın” diye seslendi.

Tezkere konuşmaların ardından yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul ardından Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısının İvedilikle Görüşülmesine ilişkin tezkereyi ele aldı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yasada değişiklik yapılacak maddeleri anlattı. Bunun üzerine CTP grubu konu ile ilgili daha detaylı bilgi isteyince UBP adına söz alan Özdemir Berova, ivedilik önerisini geri çektiklerini söyledi ve ivedilik oylamasının bir sonraki birleşime bırakılması genel kurulda oybirliği ile kabul edildi.