Wagon’da keyifler yerinde

Lefkoşa’nın en uğrak eğlence mekânlarından The Wagon Bar’ı tercih eden eğlence severler, hafta içinin yorgunluğunu, hafta sonunun ise mutluluğunu bu mekânda yaşıyor.

Konukların içeceklerini yudumlarken sohbet etme olanağı bulduğu mekanda muhabbet keyfinin tadı bir başka çıkıyor.

Her akşam yoğun ilgi gören Wagon’da en hit müzikler eşliğinde eğlenen konuklar, mekanın kaliteli hizmetinden de hayli memnun kalıyor.