Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, hükümet temsilcilerinin “sıfır vaka” döneminden övgü ile bahsederek “O gün bize gıpta eden dünyanın bugün bizimle ilgili ne düşündüğünü hükümet mensupları söylemiyor” dedi.

“Mart’tan Temmuz’a kadar olan dönemde staj yaptık. O dönemdeki başarı halkın ve sağlık çalışanlarınındı. Bugün yaşanan gerçek hükümetin sorumsuzluğunun nedenidir” diyen Erkut Şahali, hükümet yetkililerin geçmiş dönemde övünmek dışında bir şey yapmadığını, gereken hazırlıkların yapılmadığını ifade etti.

“Biz şimdi COVID-19’da birinci dalgayı yaşamaktayız. Bu hükümet halkı için en ufak bir kaygı duymuyor. Bu hükümet bilmiyor, öğrenmiyor, öğrenmek için bir istek göstermiyor” diyen Şahali, Sağlık Bakanı’nın kendi dünyasında debelendiğini, debelendikçe de battığını gördüklerini söyledi.

“Halkın meclisine hastalık girmiş, 2 vekilimiz tedavi görüyor, kendilerine iyi dileklerimizi iletiyoruz” diyen Şahali, coronavirüsün toplum arasında kol gezmekte olduğunu kaydetti. Zamanında gereken önlemlerin alınmaması nedeniyle yerle bulaşın toplumu esir aldığını anlatan Şahali, “Karşımızda vücut bütünlüğü olmayan bir hükümet var” dedi.

Hükümetin bir bütün olduğunu söyleyen Şahali, tüm bakanların sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Tatar’ın Mart ayında “Bu virüsün bize geldiği yok” söylemlerinin manşetlerde yer aldığını hatırlatan Şahali, hükümetin o dönemki yaklaşımının “bize bir şey olmaz” şeklinde olduğunu anlattı.

Şahali, “Hükümette ne bir vizyon, ne bilimsel bir akıl var. Sloganlardan ibaret gidiyorlar. Acı gerçeğin farkındayız. COVID-19 halkı ciddi şekilde tehdit ediyor” diye konuştu. Güney Kıbrıs’ta vaka seyrinin kontrol altında olduğuna dikkat çeken Şahali, Tatar’ın bir süre önce siyasi propagandasında güneydeki vaka sayısına dikkat çektiğini söyledi, “Ne olur rakamlarınızı güncelleyiniz, rakamlar değişti” dedi.

Şahali, COVID-19’da bugün gelinen gerçeğin UBP amblemi altında yerleştirilerek yeni bir siyasi propaganda hazırlanması gerektiğini söyleyerek “Pandemi hastanesi bile paramız olmasına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yapıldı” dedi.

ŞAHALİ-AMCAOĞLU TARTIŞMASI:

"Bu kadar 'cahilce' olmanızı beklemezdim"

Türkiye’den gelen su ile ilgili geçmişe dönük bir tartışma içine giren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali arasında tartışma çıktı. Şahali Amcaoğlu’na atfen “Birileri veriye dayalı konuşurken, birileri de kabak doğrar. Sizin bu anlattıklarınıza ancak Gönyeli Avcılar Birliği’nde birkaç avcı inanır” dedi. “Ben sizin bilgisizliğine hayret ediyorum Sayın Bakan” dedi. UBP’li vekillerin CTP için “suyun gelmesini istemiyordu” iddiasına cevap veren Şahali, o dönemi Türkiye ile imza atan hükümetin başbakanının CTP’li olduğunu söyledi. Şahali Amcaoğlu’na “Yazıklar olsun size, bu kadar cahilce olmanızı beklemezdim.” dedi.