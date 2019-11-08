“Vizyon 2035'de ikinci etap TARIM

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın “Vizyon 2035” adlı projesinin ikinci etap toplantıları kapsamında tarım temalı toplantı bugün Bedesten’de yapılıyor.

Toplantının açılış konuşmaları Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci tarafından gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından toplantı sunumlarla devam ediyor.

Taçoy: Geleceği tasarlıyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Vizyon 2035 ile geleceğin tasarlanacağını söyledi.

Tarım alanının veri yönünden zengin olduğuna işaret eden Taçoy, “Tarım, istatistiki çalışmalara en fazla katkı koyacak alan” dedi.

Taçoy, ada ülkesi olmanın değerlendirmelerin doğru yapılması gerekliliğini doğurduğunu söyleyerek, ihtiyaçların ne olduğunun doğru belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Tarım Master Planı’nın 12 yıl önce hazırlandığını, teknolojideki değişimlerin ve Türkiye’den su gelmesinin, koşulları değiştirdiğini söyleyen Taçoy, suyla ilgili politikanın ve fiyatlandırmanın ortaya konması gerektiğini belirtti.

Suyun ekonomik anlamda değerinin ölçülmesi ve planlamalar yapılması gerektiğini dile getiren Taçoy, tarımın çeşidini ve yerini de iyi seçmek gerektiğini kaydetti.

Taçoy, genç kuşakların tarım ve hayvancılığa teşvik edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bakan Taçoy, topraksız ve organik tarımın geliştirilmesi ve teşvik alanına girmesi gerektiğini söyledi.

Aşıkoğlu: Hedef makro ekonomik plan

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Vizyon 2035 toplantılarının ikinci etabının bugünkü toplantısının tarımla ilgili olduğunu kaydetti.

Toplantıların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini dile getiren Aşıkoğlu, aralık ile haziran ayları arasında detaylı projelerin hazırlanacağını, makro ekonomik plan hazırlamayı hedeflediklerini belirtti

Deveci: Tarımın milli gelire ve istihdama katkısı %5

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci de milli gelire ve istihdama yüzde 5 oranında katkısı olan tarım sektörünün önemine işaret etti.

Deveci, Türkiye’den gelen su ve tarım kaynaklarının artışıyla tarımın daha da önem kazanacağını söyleyerek, tarıma yönelik hazırlanan master plana değindi.

Tarımda veri ve altyapının iyi bir noktada olduğuna işaret eden Deveci, üretimin hangi yönde yürümesi gerektiğine yönelik çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Deveci, üretim maliyetlerinin pahalı olması ve ambargoların da etkisiyle ihracatta sıkıntı yaşandığını söyledi.

Tarımın Vizyon 2035’te doğru şekilde yerini almasının önemli olduğunu dile getiren Deveci, çalışmanın ülke ihtiyaçlarını belirleyeceğini, çalışmalara ışık tutacağını kaydetti.