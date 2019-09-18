Vergi-Sen'den grev kararı

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları yaptığı yazılı açıklamaya göre, Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesinde 08:30:12:30 ve 13:00-17:30 saatleri arasında 1 gün grev kararı aldı.

Kuyucuoğulları, sendika Girne Şubesi önünde saat 10.00’da basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.

Açıklamada, ayrıca yine sendikanın Trafik Dairesine bağlı motorlu araçlar ve ehliyetler birimi Girne şubesinde ayni sorunlardan dolayı Cuma günü de 08.30-12.30 ve 13.00- 16.15 saatleri arasında grev kararı alındığı duyuruldu.