"Var olanı yokmuş gibi davranma dönemi bitti"

İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği 'Gece Kulüpleri Çalıştayı' bu sabah Golden Tulip Hotel'de başladı. Çalıştaya ilgili bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, araştırmacılar ve akademisyenler katılıyor.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 4 ayda 271 konsomatris izni alındığını, 5'i aktif olmayan 37 gece kulübü olduğunu söyledi. Baybars, çalıştayın, “var olan bir şeyi yokmuş gibi davranma dönemini ortadan kaldırmak, bu sessizliğe son vermek” amacıyla düzenlediğini söyledi.

ÇELER "SIFIR ŞİKAYET"

Çalışma Bakanı Zeki Çeler konuşmasında, bugüne kadar bu konuda bakanlığa gelen şikâyet sayısının sıfır olduğunu söyledi. Çeler, “Yalnızca bir sivil toplum örgütü tarafından tek bir başvuru yapıldı. Konuşulmayanın konuşulması milattır, üzerimize düsen görevi yapacağız. Protestocu arkadaşları da tebrik ederim” dedi.

BESİM "HER YIL 1200 YENİ KONSOMATRİS"

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim de yıllardır devlet olarak konuşulmayan bir yaranın konuşulduğuna işaret ederek “Kadınlar yıllardır seks işçisi olarak çalışıyor” dedi. Besim, ülkeye her yıl 1200 yeni konsomatris geldiğini, günde 70 konsomatris, haftada 300 konsomatris sağlık kontrolünden geçirdiğini belirtti. Hastalıklarla ilgili rakam veren Besim, “2017'de 32 sifiliz (frengi), 11HCv, 5 HbsAg, 3 HIV, 1HPV ve 2 TBC tespit edildi. Şubat-Mart aylarında 24 gece kulübü denetlendi, hijyen olarak ciddi sıkıntılar tespit edildi” dedi.

Bağımsızlık Yolu, Kadın Eğitimi Kolektifi ve Baraka Kültür merkezi üyeleri çalıştayın açılışında eylem yaptı.

Etkinlikte konuyla ilgili görüş ve önerilerin tartışılması için soru masaları yer alacak.