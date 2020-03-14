“Vakit kaybetmeksizin AB makamlarıyla temasa geçmeli”

Avrupa Birliği’nin, hem sağlık alanındaki ihtiyaçların karşılanması, hem de yaşananlar dolayısıyla ekonomilerin gördüğü zararların giderilmesi amacıyla üye devletler için 25 milyar Euroluk bir kaynak yarattığına işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Üye devlet olmasak da ‘Mali Yardın Tüzüğü’ kapsamında AB ile temasa geçilmesi gerekliliğine işaret etti.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Biz “üye devlet” kategorisinde değiliz ama sosyal ve ekonomik kalkınmamıza katkı sağlanması amacıyla yürürlükte olan Mali Yardım Tüzüğü var. Şu anda coronavirüs dolayısıyla hem sağlık alanında hem de ekonominin genelinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız ve bunun sosyal ve ekonomik yönden yarattığı tahribat açık. Yetkili makamlarımızın, bu çerçevede, hiç vakit kaybetmeksizin AB makamlarıyla temasa geçmesi ve özelde sağlığa, genelde sosyo-ekonomik ihtiyaçlarımıza ilişkin taleplerimizi iletmesi gerekiyor”.