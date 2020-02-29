Uyguroğlu gözyaşlarıyla uğurlandı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın sırasında Yoğun Bakım Servisi'nde yatılı tedavi gören ve tahliye olduğu sırada yaşamını yitiren 74 yaşındaki koah hastası Asım Uyguroğlu, bugün Pınarlı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın sırasında Yoğun Bakım Servisi'nde yatılı tedavi gören ve tahliye olduğu sırada yaşamını yitiren 74 yaşındaki koah hastası Asım Uyguroğlu, bugün Pınarlı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Ailesinin ve sevenlerinin feryatları arasında sonsuzluğa uğurlanan Uyguroğlu için gözyaşları sel oldu…
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