Üst mahkemeye sevk edilecekler

Girne’de geçtiğimiz temmuz ayında sahte vekâletnameler düzenleyerek, başkalarına ait evleri, dükkânları ve daireleri kendi şirketine devrettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen iş adamı M.E. ile suçla bağlantılı oldukları belirtilen S.Ö. ve M.U’nun 40 günlük tutukluluk süresi dün doldu.

Girne Kaza Mahkemesi kararı ile tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanıklar, tutukluluk sürelerinin dolması üzerine dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Sanıklar hakkında ek süre alınırken, davalarının görüşülmesi için 17 Ekim tarihi belirlendi. Ağır ceza mahkemesinde yargılanması beklenen sanıklar önce alt mahkemede yapılacak duruşmanın ardından üst mahkemeye sevk edilecek.