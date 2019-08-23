Üst kademelerde atamalar sürüyor

UBP-HP Hükümetinin üst kademe yönetici pozisyonlarındaki görevden alma ve atamaları devam ediyor. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürülüğü yeni atamaları şu şekilde duyurdu:

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Ceyhun Ümiter bugünden itibaren görevden alındı yerine Yusuf Önderol atandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Savaşay Uludağ bugünden itibaren görevden alındı, yerine Çiğdem Çağa atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü olarak görev yapan Kuntay Vurana bugünden itibaren görevden alındı, yerine Reşat Değirmenci atandı.

Öte yandan Başbakanlık Dairesi Müdürü olarak görev yapan Yeşim Kubilay’ın Pazartesi günü (26.08.2019) görevinden alınacağı yerine yine aynı tarihte Bora Akkuş’un atanacağı bildirildi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sibel Nami’nin de Pazartesi günü (26.08.2019) görevinden alınacağı yerine Mehmet Sebatlı’nın atanacağı açıklandı.