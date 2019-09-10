Ülkeye geliş nedenleri araştırılıyor...

Girne'de Haziran ayında uyuşturucu madde, tabanca ve canlı mermi ile tutuklanan polis memuru Z.D.'nin suç ortakları dün Girne Turizm Limanı'ndan giriş yaparken tutuklandı.

Polis Çavuşu Mehmet Bayram zanlılar C.S., ve S.B.'nin 9 Eylül tarihinde yakalandığını yapılan soruşturmada polis memuru Z.D.ye tabancayı zanlı C.S.nin yönetimindeki TIR ile getirdiğini tespit ettiklerini söyledi. Bayram, zanlıların daha önce ülkede çalıştıklarını kullanımlarindaki telefonların inceleneceğini ifade ederek 3 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.