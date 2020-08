Ülkeler ve seyahat uygulamaları güncellendi

Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 risk kategorilerine göre güncellenmiş ülkeler ve seyahat uygulamalarını açıkladı.

Kategorilerin 29 Ağustos saat 23.59'da uygulamaya gireceği bildiren bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Kategori A



1. Estonya

2. Finlandiya

3. Güney Kore

4. Lihtenştayn

5. Litvanya

6. Letonya

7. Macaristan

8. Maldivler

9. Norveç

10. Slovakya

11. Slovenya

12. Yeni Zelanda

13. Kanada

14. Tayland

15. Gürcistan

*A kategorisinde olan ülkelerden, güney üzerinden kuzeye gelen ve son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını belgeleyenler, test veya karantina uygulanmaksızın tüm geçiş noktalarından ülkeye giriş yapabileceklerdir. PCR sonucu ibraz edemeyenlere sadece Kermiya ve Beyarmudu geçiş noktalarından PCR testi yapılabileceğinden sadece bu iki kapıdan ülkeye girebileceklerdir. Bu kişiler test sonuçları çıkıncaya kadar karantina altında tutulacaklar ve yapılan test ve karantina ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.

*A kategorisindeki bir ülkeden Türkiye üzerinden Kıbrıs’a gelecek kişilere B kategorisi kuralları uygulanacaktır.

*Kıbrıs’ın güneyinde çalışan, eğitim ve tedavi gören kişiler ve diğer nedenlerle güneye geçenler sadece bir kez PCR testi yaptırarak güneye gidiş gelişlerini sürdürebileceklerdir.Bu kişilere ayrıca random PCR testleri yapılacaktır.

*Pile’de ikamet eden tüm vatandaşlarımız, ilk geçişlerinde bir defaya mahsus PCR negatif test sonucu göstermek kaydıyla Pile’ye veya Pile’den kuzeye sürekli geçiş yapabileceklerdir.

*Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve benzeri uluslararası örgüt personelinden ilk geçişte bir defaya mahsus olmak üzere COVID-19 negatif sonucu göstermeleri istenecektir.Bu kişilere de random PCR testi yapılacaktır



Kategori B

1. Avusturya

2. Danimarka

3. İrlanda

4. İsviçre

5. İzlanda

6. Japonya

7. Polonya

8. Belçika

9. İtalya

10. Çek Cumhuriyeti

11. Monakko

12. Vatikan

13. San Marino

14. Ruanda

15. Uruguay

16. Çin

17. Bosna Hersek

18. Singapur

19. Türkiye

20. Ürdün

21. Almanya

22. Yunanistan

23. Kuveyt

24. Birleşik Krallık

25. İsveç

*B kategorisindeki ülkelerden KKTC‘ye gelecek kişiler seyahate başlama tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yaptırdıkları negatif PCR test sonucunu göstererek ülkeye giriş yapabilecektir. Bu kişilere KKTC’ye girişte 2. bir PCR testi yapılacak ve sonuçlar çıkana kadar, otel rezervasyonları olanlar otelde, evde konaklayacak olanlar ise evde, taahhüt ettikleri şekilde kendilerini izole edeceklerdir. B kategorisindeki ülkelerden gelenler PCR sonucu gösterememeleri durumunda ülkeye alınmayacaklardır(KKTC vatandaşları ise girişte PCR testi yapılarak ülkeye alınacaklar ancak 3 gün karantinada kalacaklardır.)

* Beş günden (beşinci gün dahil) kısa süre ile Türkiye’ye gidip gelecek kişiler, KKTC’den çıkış yapmadan son 3 gün içinde yaptırdıkları PCR testinin sonucunu göstererek adaya dönebilecekler ve Türkiye’de PCR testi yaptırmalarına gerek kalmayacaktır. Ancak bu kişiler ülkeye girdikten sonraki beşinci ile yedinci gün arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne veya Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek ikinci PCR numunelerini vereceklerdir.

*Beş günden kısa bir süre için Türkiye’ye gidip gelecek olan ancak KKTC’den ayrılmadan önce PCR testi yaptırmayan KKTC vatandaşları ise ülkeye giriş yapabilecekler ancak 3 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği merkezlerde karantina altına alınacaklar ve 3’üncü günün sonunda PCR testleri yapılacaktır. Yapılan test ve karantina ücretleri ilgili yolcu tarafından karşılanacaktır.

*Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında; 10 Ağustos 2020 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan karar doğrultusunda,13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren (13 Ağustos 2020 tarihi dâhil) Birleşik Krallıktan adaya gelecek kişiler uçağa biniş tarihinden üç ile beş gün önce yapılan negatif PCR test sonucunu belgelemeleri kaydı ile KKTC’ye giriş yapabileceklerdir.

Ancak bu kişiler 7 gün süre ile ev karantinasında kalacaklardır. Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ev karantinası kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler, otel karantinasına alınacaktır.



Kategori C

1. Amerika Birleşik Devletleri

2. Brezilya

3. Arjantin

4. Sırbistan

5. Karadağ

6. Portekiz

7. Lüksemburg

8. Romanya

9. Hindistan

10. İran

11. Israil

12. Kazakistan

13. Kosova

14. Meksika

15. Mısır

16. Pakistan

17. Rusya

18. Türkmenistan

19. Bangladeş

20. Filipinler

21. Irak

22. İspanya

23. Fransa

24. Bulgaristan

25. Cezayir

26. Avustralya

27. Fas

28. Katar

29. Azerbaycan

30. Malta

31. Hırvatistan

32. Hollanda

33. Andora

34. Tunus

35. Birleşik Arap Emirlikleri

36. Lübnan

37. Ukrayna

38. Bahreyn

39. Suudi Arabistan

ve diğer ülkeler

*C kategorisindeki ülkelerden gelecekler için uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde belgeleme zorunluluğu vardır. Bu kişilere ülkeye girişlerinde 2. PCR testi yapılacak ve 14 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bir karantina merkezinde karantina uygulaması yapılacaktır. Karantina bitiminde ise 3. PCR testlerini yaptırmak sureti ile karantinadan çıkacaklardır.

KKTC’de sürekli ikamet eden KKTC vatandaşları ile KKTC vatandaşı öğrenciler karantina ücretlerinden muaf tutulacaktır. Bunun dışındaki kişiler test ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaktır.

Not:

1- Ülkeye giriş yapacak 0-5 yaş grubundaki çocuklardan PCR test sonucu istenmeyecektir.

2- Yukarıda belirtilen uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş günlük süre, PCR numunelerinin veriliş tarihi baz alınarak değerlendirilecektir.

3- B ve C grubu ülkelerden Seyahat tarihinden 6 gün önce veya daha eski tarihlerde alınan PCR test sonuçları ülkeye girişlerde geçerli sayılmayacaktır. Bu şekilde test ibraz eden kişiler ülkeye alınmayacaktır.

4-Sağlık Bakanlığının İçişleri bakanlığı ile yapmış olduğu görüşme sonucunda B grubu ülkelerden gelip gece kulüplerinde çalışacak olanlar Türkiye'de 2 hafta kalmış olsalar bile KKTC de 7 gün süre ile karantinada kalacaklardır.C grubu ülkeden gelenler ise 14 gün karantinada kalacaklardır.B ve C grubu ülkelerden gelecek bu kişiler de ülkeye girerken uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemek zorundadırlar.

UPDATED COVID-19 RISK CATEGORIES AND TRAVEL APPLICATIONS ON 26/8/2020

These categories will be implemented on 29/8/2020 at 23.59



CATEGORY A

1. Estonia

2. Finland

3.South Korea

4. Liechtenstein

5. Lithuania

6. Latvia

7.Hungary

8. Maldives

9. Norway

10. Slovakia

11. Slovenia

12. New Zealand

13. Canada

14. Thailand

15. Georgia



* Those seeking to travel to the north of Cyprus from countries listed in Category A by entering through the south of Cyprus, and having their PCR tests conducted within the last 72 hours (confirmed negative), can enter the north from all crossing points without being subjected to any other tests or quarantine. Those not having their PCR tests will only be able to enter the country either from the Kermiya or Beyarmudu crossing points as these are the only two points where PCR tests are being conducted. They will be in quarantine until test results are revealed. Travellers will have to pay the costs of the test and quarantine.

* Category B rules shall apply for travellers arriving to the north of Cyprus from a country listed in Category A, through Turkey.

* People working in the south or benefitting from educational and health services in the south, as well as those crossing the south for other reasons, will be able to maintain their crossings by having their PCR tests conducted only once.

* All citizens residing in Pile will be allowed for constant crossings to and from Pile if they provide a negative PCR test result for once, upon their first crossings.

* Personnel working at diplomatic mission, the British Bases Area or any other international organizations, as well as the UN and the EU staff, will be asked to provide a negative PCR test result for once, upon their first crossings.

CATEGORY B

1. Austria

2. Denmark

3.Ireland

4. Switzerland

5. Iceland

6. Japan

7.Poland

8.Belgium

9. Italy

10. Czech Republic

11. Monaco

12. Vatican

13. San Marino

14. Rwanda

15. Uruguay

16. China

17. Bosnia and Herzegovina

18.Singapore

19. Turkey

20. Jordan

21. Germany

22. Greece

23. Kuwait

24.United Kingdom

25.Sweden

* People travelling to the north of Cyprus from a country in Category B will be allowed to enter the country by presenting a negative PCR test result. However, the PCR test must be conducted within a period of 3 to 5 days prior to the start date of travel. A second PCR test will be conducted at the entrance to the north of Cyprus . Those who have hotel bookings will have to self-isolate at the hotel room, others will self-isolate at home until test results are revealed. Self-isolation will take place as pledged by travellers. Those who fail to present a negative PCR test result, in line with the decision on having the test conducted within a period of 3 to 5 days prior to the start date of travel, will not be allowed to enter the country.

* People travelling to Turkey from the north of Cyprus for a 5-day period or less, including the fifth day, must have their PCR tests conducted 3 days before their departure from the TRNC. If they are able to prove a negative test result upon their return to the north of Cyprus they will not have to conduct a second test while in Turkey. However, they will have to visit either the Dr. Burhan Nalbantoğlu State Hospital in the capital or the Famagusta State Hospital for a second PCR test within a period between the fifth and seventh day following their arrival back in the TRNC.

* Those who will travel to Turkey and return to the north of Cyprus within a period of less than 5 days, but fail to conduct a PCR test before departure from the north of Cyprus , will be allowed to re-enter the north of Cyprus However they will be in quarantine for 3 days at centers determined by the Ministry of Health. Their PCR tests will be conducted on the final day of quarantine. Test and quarantine fees will be paid by the passenger.



CATEGORY C

1. United States of America

2. Brazil

3. Argentina

4. Serbia

5. Montenegro

6. Portugal

7.Luxembourg

8.Romania

9.India

10. Iran

11. Israel

12. Kazakhstan

13. Kosovo

14. Mexico

15. Egypt

16. Pakistan

17. Russia

18. Türkmenistan

19.Bangladesh

20. Philippines

21.Iraq

22. Spain

23. France

24.Bulgaria

25. Algeria

26. Australia

27.Morocco

28. Qatar

29. Azerbaijan

30. Malta

31.Croatia

32.The Netherlands

33. Andorra

34.Tunisia

35.United Arab Emirates

36. Lebanon

37.Ukraine

38. Bahrain

39.Saudi Arabia

and other countries

* Travellers arriving from a country listed in Category C must provide a negative PCR test result upon entrance. The PCR test must be conducted three to five days before the date of boarding. They will have to perform a second PCR test upon their entrance to the country. They will be in quarantine for 14 days at centers determined by the Ministry of Health. They will exit from their quarantine once a third PCR test is conducted on the final day of quarantine.

TRNC citizens permanently residing in the country and students with the TRNC citizenship will be exempted from quarantine fees. Others will have to pay for PCR tests and quarantine.

Note:

1- PCR test results will not be asked for children in the 0-5 age group upon entrance.

2-- The three to five days period prior to the boarding date as specified above, will be evaluated based on the date of delivery of the PCR samples.

3- PCR test results obtained in countries under Category B and Category C, 6 days before the boarding date or earlier, are not valid at the entrance to the country. Those providing old-dated test results will not be allowed to enter the country.

4-In accordance with the decision taken following the meeting between the Ministry of Health and the Ministry of Interior, people arriving from countries in Category B who will be working at night clubs will be in quarantine for 7 days upon their arrival, even if they stayed in Turkey for a period of two weeks prior to their arrival to the TRNC. Those travelling from a country in Category C will be in quarantine for 14 days. All must provide a negative PCR test result upon entrance (travellers from Category B and Category C), bearing in mind that the tests should be conducted within a period of 3 to 5 days prior to the boarding date.