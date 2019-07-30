Ülkede ne maksatla bulunduğu araştırılacak

Polis ekiplerinin Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirdiği kontrollerde ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı M.A.A, tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı.

Ballıkara, 29 Temmuz tarihinde Lefkoşa bölgesinde yapılan genel kontrollerde zanlının ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının neden ve ne maksatla ülkede bulunduğunun araştırılması gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.