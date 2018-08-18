UKÜ’lü Akademisyen “Bağış Kumbaraları” Hakkında Bilgi Verdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Akün, “Bağış Kumbaraları” projesi kapsamında açıklamalarda bulundu.

Akün, “Bağış Kumbaraları” projesinin Kanser Araştırma Vakfı (KAV) tarafından yürütüldüğünü belirterek, bu kumbaraların şehirlerin farklı noktalarına ya da farklı kurumların işyerlerine yerleştirilerek elde edilen gelirle yetenekli gençlere burs sağlamakta kullanıldığını açıkladı. Bu doğrultuda eğitim gören gençlere Vakıf aracılığıyla burs imkanı sunulduğuna dikkat çeken Akün, bağışlar ve etkinliklerden elde edilen gelirle, bugüne kadar 7 bilim insanına Kuzey Kıbrıs’ta kalıp, kanser araştırmalarına katkıda bulunmaları koşuluyla burs verdiklerini bildirdi.

KAV’ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu da aktaran Yrd. Doç. Dr. Ertan Akün, Vakfın her türlü kanser hastalığının ve özellikle prostat ile göğüs kanserinin yayılmasını önlemek, toplumu bilinçlendirerek bu amaçla tedbirler almak, araştırmalar yapmak, kanserli hastaların tedavi yöntemlerinin bilimsel tespiti için yardımcı olmak amacında olduğunu kaydetti.

Kanser Araştırma Vakfı ile UKÜ Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin (BRC) işbirliğinde bir çok çalışma yürütüldüğünü de ifade eden Akün, kanser, çevre ve mikrobiyoloji alanlarında TÜBİTAK ile Avrupa Birliği projeleri alarak, hem ülke hem de üniversite açısından önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Kanser Araştırma Vakfı’nın 2002 yılından beri aktif olarak bu tür projelerde yer aldığını vurgulayan Akün, vakıf tarafından desteklenen bir çok etkinliğin süreklilik kazandığını da belirtti. Akün, geleneksel hale gelen Orkide yürüyüşünü hatırlatarak, “Bağış Kumbaraları” projesinin de süreklilik kazanmasını umut ettiğini kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Ertan Akün, UKÜ olarak kanserle mücadele için gerekli hizmet ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yardım amacıyla gönüllü olarak katkı koymaktan mutluluk duyduklarını da aktardı.