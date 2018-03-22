Tusk ile Anastasiadis Brüksel'de doğal gazı konuştu

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde, bugünkü toplantıyı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini görüşmek üzere Brüksel’de bir araya geldiler.

KHA’nın haberine göre görüşme yapıcı bir havada gerçekleşti. Kıbrıs Rum Hükümet kaynaklarına göre Anastasiadis, Tusk’ın 23 Şubat’taki gayrı resmi zirveden sonra yaptığı tavsiyelere ters olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini anlattı.

Anastasiadis, Türkiye’ye Zirve kararlarıyla, Başkan Tusk’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Varna AB-Türkiye Zirvesi’nde ileteceği açık bir mesaj gönderilmesi gerektiğinin de altını çizdi.