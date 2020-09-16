“Türkiye’nin komşularını tehdit etmesi hoşgörülemez”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’nin komşularını tehdit etmesinin hoş görülemeyeceğini, istikrar ve kalıcı çözüm için ilerleme yönteminin iyi niyetle diyalog olduğunu belirtti.

Birliğin durumuyla ilgili Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma yapan Ursula von der Leyen, Oruç Reis’in bir Türk limanına geri dönmesinin ‘olumlu bir adım’ olduğunu ifade etti.



Avrupa Komisyonu Başkanı şöyle devam etti:

"Türkiye her zaman önemli bir komşudur, önemli olacaktır. Ama haritada birbirimize yakınken aramızdaki mesafenin büyüdüğü görülüyor. Evet, Türkiye sorunlu bir yörededir. Ve evet, bizim de önemli miktarda bir meblağla onları desteklediğimiz milyonlarca mülteciyi misafir etmektedir. Ama bunların hiçbirisi komşularını tehdit etme girişimlerini haklı göstermez.”

"Üyelerimiz Kıbrıs ve Yunanistan her zaman yasal egemenlik haklarını korumada Avrupa’dan tam dayanışmaya güvenmektedirler. Doğu Akdeniz’de gerginliğin azalması ortak çıkarımızadır. Araştırma gemilerinin birkaç gün içinde Türk limanlarına geri dönmeleri bu yönde olumlu bir adımdır. Bu, diyalogun en fazla gerekli olan ortamın yaratılmasında gereklidir. Tek taraflı hareketlerden kaçınılması ve cömertçe iyi niyetle müzakerelerin başlaması ileriye doğru tek yoldur. İstikrara ve kalıcı çözümlere tek yoldur.”