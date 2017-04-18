Türkiye’de OHAL 3 ay uzatıldı
Türkiye genelinde OHAL'in, yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
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Türkiye genelinde OHAL'in, yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TC Başbakanı Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 3 Ocak 2017 tarihli kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Nisan 2017 çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması kararının TBMM'ye arzının, MGK'nın 17 Nisan 2017 tarihli tavsiye kararı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu’nca bugün kararlaştırıldığı bildirildi.
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