Türkiye'de Coronavirüs: 20 kişi hayatını kaybetti, 1313 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1313 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 183'e, vaka sayısı 262 bin 507'ye yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak."