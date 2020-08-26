Türkiye'de Coronavirüs: 20 kişi hayatını kaybetti, 1313 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1313 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1313 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 183'e, vaka sayısı 262 bin 507'ye yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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